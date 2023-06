Ukraine: «Die intensivsten und verlustreichsten Gefechte bislang»

Ukrainische Soldaten in Storoschtschewe, Region Donezk, am 12. Juni 2023. Im Süden des Landes gab es am Freitag Berichten der russischen Armee zufolge intensive Gefechte nahe einer Gruppe von Dörfern, die Kiew in den vergangenen Tagen nach eigenen Angaben zurückerobert hatte.

In die ukrainische Gegenoffensive ist Bewegung gekommen: Ein ukrainischer Soldat nahe der Frontlinie in der Nähe des gerade befreiten Dorfes Neskuchne in der Region Donezk am 13. Juni 2023.

Wer blickt da noch durch? Wie sieht es in dieser Frühphase an der Front wirklich aus?

Es sieht so aus, als seien dies die intensivsten und verlustreichsten Gefechte dieses Krieges. Es muss fast so sein, wenn man sich die aktuellen Konstellationen ansieht. Gleichzeitig haben wir ganz wesentliche Informationen nicht, die Verlustzahlen, die Rekrutierungs- und Mobilisierungszahlen. Über allem liegt der Nebel des Krieges – mit gezielten Fehlinformationen von allen Seiten.

Man kann nicht wirklich erkennen, was los ist. Was zumindest mich überraschte: Es wurden jetzt wirklich vertiefte Operationen durchgeführt, genau in dem Bereich, wo sich die Russen am stärksten befestigt haben. Hier laufen die Ukrainer mit ihrer Offensive in denjenigen Frontabschnitt hinein, der ihnen wahrscheinlich die grössten Probleme bereitet. Wären sie hier erfolgreich und würden Melitopol erreichen, wäre ich persönlich überrascht. Aber eben: Ob die Hauptstossrichtung der Offensive – und die haben wir wohl noch nicht gesehen – nach Süden Richtung Asowsches Meer geht, ist noch nicht ausgemacht.