Live: News zur regionalen Abstimmung in der Schweiz

1. Gegenvorschlag zur «Kreislauf-Initiative»: Der Gegenvorschlag zur «Kreislauf-Initiative» der Jungen Grünen fordert, dass künftig ein grösseres Augenmerk auf einen schonenden Ressourceneinsatz gelegt wird. In der Kantonsverfassung soll folgender Satz neu aufgenommen werden: «Kanton und Gemeinden schaffen günstige Rahmenbedingungen für einen schonenden Umgang mit Rohstoffen, Materialien und Gütern sowie für die Schliessung von Stoffkreisläufen.» Die Behörden werden aufgefordert, konkrete Massnahmen zu treffen, damit weniger Abfall entsteht. Auch soll das Recycling forciert werden. Der Kantonsrat hat den Gegenvorschlag einstimmig angenommen.

2. Kantonale Volksinitiative «Keine Steuergeschenke»: Wer massgeblich – mehr als 10 Prozent – an einem Unternehmen beteiligt ist, soll auf die damit erzielten Einkünfte höhere Steuern bezahlen. Aktuell müssen Personen im Kanton Zürich, die mindestens zehn Prozent der Aktien eines Unternehmens halten, ihre Einkünfte zu 50 Prozent versteuern. Eine Vorlage der AL will, dass es künftig 70 Prozent werden. Das würde dem Kanton und den Gemeinden 40 Millionen zusätzlich an Steuereinnahmen bringen. Der Kantonsrat und der Regierungsrat lehnen die Initiative ab. Die SVP, FDP, GLP, Mitte und EVP haben ebenfalls die Nein-Parole entschieden.