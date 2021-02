So sah die entwendete Turm-Prinzessin aus.

Im Dezember 2018 wurde aus dem Tierpark Goldau eine beliebte Bronzestatue entwendet. Von den Dieben fehlt bis heute jede Spur. «Wir sind überrascht, schockiert und traurig, dass jemand unsere Prinzessin gestohlen hat, einfach unglaublich», sagte Joe Michel, Leiter Bau- und Infrastruktur des Tierparks Goldau, damals gegenüber von 20 Minuten. Die frühere Turm-Prinzessin war durch eine Gewinde-Stange befestigt und wurde vom unbekannten Dieb von der Schraube gelöst. Auch ein ausgesetzter Finderlohn und ein öffentlicher Aufruf brachten die Prinzessin nicht mehr zurück an ihren Platz.

Darum entschied sich der Natur- und Tierpark Goldau, ihre Prinzessin zu ersetzen. Angefertigt wurde die 33 Zentimeter hohe Figur vom Künstler Jan Vagner aus Zürich. «Eine selbstbewusste Ausstrahlung, ein wallendes Kleid und lange Haare waren uns für die neue Figur sehr wichtig, und so fertigte der Künstler verschiedene Entwürfe an, aus denen wir auswählen konnten», sagt Michel gegenüber dem «Bote der Urschweiz». Insgesamt kostet die neue Statue 3600 Franken.

Neue Prinzessin kann nicht mehr so leicht geklaut werden

Wie die neue Prinzessin vor Dieben geschützt werden soll, erklärt Michel so: «Es wurde technisch so gelöst, dass es nicht mehr ersichtlich ist, wie die Statue von ihrem Platz gelöst werden kann. Sie wurde ebenfalls so positioniert, dass die Statue nicht mehr ohne körperlichen Einsatz erreicht werden kann.»