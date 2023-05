Kanton Schwyz: Über den Durst getrunken und trotzdem noch selbst gefahren

Mehrere Personen waren am Abend oder in der Nacht auf Pfingstsonntag in nicht fahrfähigem Zustand auf den Schwyzer Strassen unterwegs. So etwa am Samstagnachmittag, als eine 35-jährige Rennvelofahrerin auf der Pragelpass-Strasse talwärts in Richtung Muotathal unterwegs war. Als sie in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geriet, kollidierte sie dort frontal mit einem bergwärts fahrenden Töfffahrer. Der 41-Jährige war mit einem Motorrad unterwegs, das nicht eingelöst war, der Mann besitzt keinen gültigen Führerausweis und er war ausserdem auch nicht in einem fahrfähigen Zustand unterwegs. Nähere Angaben über den Zustand des Mannes machte die Kantonspolizei Schwyz in ihrer Mitteilung vom Sonntag nicht. Allerdings wurde die Velofahrerin erheblich verletzt und musste ins Spital gebracht werden. Mit leichten Verletzungen kam der Motorradfahrer davon.