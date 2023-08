Dieses Gourmet-Restaurant befindet sich in einem Heissluftballon

Die niederländische Meisterköchin Angélique Schmeinck bereitet ihre Gerichte nicht etwa in einer normalen Restaurantküche, sondern in einem Heissluftballon zu. Klingt einzigartig? Ist es auch. Denn das, nach eigenen Angaben, erste Heissluftballon-Restaurant der Welt namens Culiair Sky Dining bietet seit bereits zwanzig Jahren Erlebnisflüge samt Gourmet-Dinner an Bord (oder besser gesagt im Korb) an verschiedenen Orten in den Niederlanden an.