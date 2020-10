Heute um 11 Uhr trifft sich der Bundesrat zu einer Notsitzung. Schon am Donnerstag rief Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga die Kantone zu einem Krisengipfel. Am Freitag verschärften viele Kantone dann die Massnahmen. Doch die kantonalen Gesundheitsdirektoren riefen nach dem Bund: Dieser solle schweizweite Massnahmen erlassen, hiess es am Freitag in einer Mitteilung. Nun ist also der Bundesrat wieder am Zug. Am Freitag warnte Martin Ackermann, Leiter der wissenschaftlichen Corona-Taskforce, dass es ohne schnelles Handeln in zwei Wochen täglich 12’000 Neuinfektionen geben könnte.