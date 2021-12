Besser als ihr Ruf - Über diese Geschenke freut sich jeder

Klar, früher , als man Spielsachen, DVDs und lauter coolen Kram auf seine Wunschliste schrieb, gab es nichts Blöderes als ein Paar Socken aus dem Geschenkpapier zu schälen. Im schlimmsten Fall auch noch vom Grosi selbst gestrickt. Heute, ein paar Jahrzehnte später, sehen wir das alles etwas anders. Handgemachtes hat wieder emotionalen Wert und ist noch dazu hippes Insta-Gut. Sei es gestrickt, gehäkelt, getöpfert oder gefädelt. Socken sind nicht mehr gleich Socken und Bücher können die ganze (digitale) Welt in Aufruhr versetzen. Was wir damals als «uncool» empfanden, wird uns heute also mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit Herzchen in die Augen treiben.

Einige Geschenke, die so viel besser sind als ihr Ruf?

Bücher

Das Internet war ganz aufgeregt , als weltberühmte Models und Influencerinnen anfingen, statt einer teuren It-Bag ein Buch als Accessoire mit sich herumzutragen. Albern, ja. Trotzdem immerhin für viele Lese-Muffel der Ansporn, es sich mit der analogen Literatur doch noch mal zu überlegen. Lesen war plötzlich in . Schauspielerin Emma Watson (31), Model Kaia Gerber (20) und Talkshow-Queen Oprah Winfrey (67) sind nur einige Beispiele für Very Important Personen, die neben ihren persönlichen Accounts nun auch noch sogenannte «Book Clubs» bei Instagram kuratieren. Model und Girl Boss Emily Ratajkowski (30) schrieb sich mit «My Body» gerade unter die New - York - Times - Bestseller und die Buchcover von S chriftstellerin S ally Rooney (30) sind seit ihrem 2017er - Debüt «Conversations with Friends» aus keinem Feed mehr wegzudenken. Was wir damit sagen wollen? Schenkt uns Bücher. Bitte!

In «My Body» beschreibt Emily Ratajkowski den schmalen Grad zwischen Emanzipation und Sexualisierung und klärt auf, was es in der heutigen Welt bedeutet, eine Frau zu sein, Fr. 29.90 via orellfuessli.ch Orell Fuessli «Beautiful World, Where Are You» von Sally Rooney ist eine Geschichte über den Raum zwischen Alleinsein und Einsamkeit und über die Freiheit, sein Leben mit anderen zu teilen , Fr. 24.90 via weltbild.ch Weltbild Seit der Amtseinführung von Joe Biden kennt sie jeder: Amanda Gorman. «Call Us What We Carry» ist ihre neueste Gedicht-Sammlung , Fr. 26.90 via exlibris.ch ex libris

Socken

Von denen hatten wir es ja bereits. Sie sind das Geschenke-Klischee schlechthin, haben von allen vermutlich den schlechtesten Ruf. Aber bekanntlich lebt es sich ja, ist selbiger erst ruiniert, ganz herrlich ungeniert. Und so schummelten sich Socken ohne Scham zurück in unsere Leben. Dürfen jetzt weiss e Socken aus Loafern lugen, ohne Vorurteil zu Sandalen kombiniert werden und jeden lässigen Athleisure-Look optisch zur Vollendung bringen ? Mit anderen Worten: Vorzeigbare Socken kann man dieser Tage gar nicht genug in der Schublade haben. Welche Modelle wir mit dem Vermerk «Prio 1» an den Weihnachtsmann schicken?

Nie wieder Blasen an den Füssen dank der Socken des Schweizer Brands Opend. Limited Edition «Camorange», Fr. 29.90 via opend.ch Opend Der Klassiker im Winter: Stricksocken aus Bio-Merinowolle von Hessnatur, Fr. 15.95 via hessnatur.com Hessnatur Wichtiger Rat von Rihanna auf Socken von Designer Julian Zigerli, Fr. 20. – via shop.julianzigerli.com Julian Zigerli

Uhren

… haben irgendwie immer auch was Spiessiges. Die gibts zum 18. Geburtstag, zur Matura, zu irgendeinem wichtigen Jubiläum. Oder bitte zu Weihnachten. Denn wir wünschen uns etwas Sinnvolles, etwas Nachhaltiges, etwas mit Persönlichkeit und emotionalem Wert. Und vielleicht auch etwas, das uns im wahrsten Sinne des Wortes an die Zeit erinnert, in der das Smartphone noch nicht unseren gesamten Alltag übernommen hatte.

Ein bisschen Kindheit to go: Swatch X You – Peanuts «Love Hugs Haha», Fr. 125. – via swatch.com Swatch In «Grace» von Kaptn & Son steckt ein Uhrwerk aus der Schweiz, ca. Fr. 156. – via kapten-son.com Kapten & Son Das emerald-grüne Ziffernblatt symbolisiert Gleichgewicht, Harmonie und Glück. Von Daniel Wellington, Fr. 199. – via danielwellington.com Daniel Wellington

Küchengeräte

Den Stempel, eine gewisse Person aus dem Haushalt gehöre an den Herd, werfen wir mal ganz schnell mit anderen sexistischen Vorurteilen zum Fenster raus. Stattdessen denken wir lieber an all die leckeren Bananenbrote zurück, die wir letztes Jahr gezaubert haben, schauen uns in der Küche um, die gerade einer Weihnachtsbackstube gleicht, und massieren uns das Handgelenk, das vor lauter Teig kneten und Eiweiss-Steifschlagen schon ganz erschöpft vom Körper baumelt. So eine gut geölte Maschine, die die ganze Arbeit für uns erledigt, scheint da plötzlich wahnsinnig erstrebenswert. Ähnliche Gefühle hegen wir inzwischen für Standmixer, Entsafter und formschöne Wasserkocher, die endlich mal das verkalkte Ding ablösen könnten, das es damals von zu Hause für die erste eigene Wohnung mit auf den Weg gab.

Kitchen Aid im Swiss Anniversary Set mit Extra-Zubehör wie Fleischwolf, Pürieraufsatz und mehr, Fr. 999.– via novissa.ch Novissa Na, wollt ihr im Januar auch wieder detoxen? Dann braucht ihr den «Nutri Juicer» von Sage, Fr. 294. – via galaxus.ch Galaxus Ab in die Brocki mit dem alten Wasserkocher und endlich mal einen neuen gönnen. Von Hay, Fr. 103.– via finnishdesignshop.com Finnish Design Shop

Es gibt sie aber trotzdem noch, die absoluten No-Gos unter den Geschenken. Erzählt uns in den Kommentaren, was ihr dieses Jahr auf gar keinen Fall unterm Baum vorfinden möchtet.