Andri Silberschmidt: FDP-Nationalrat hat 280'000 Franken Wahlkampfbudget

Die bekannte Kuh- und Kirchenglocken-Kritikerin Nancy Holten tritt doch nicht für die Nationalratswahlen im Oktober an. Das schreibt sie in einer Medienmitteilung. Holten hatte ursprünglich auf der Liste der massnahmenkritischen Bewegung Mass-Voll kandidieren wollen. «Gestern am späten Abend, habe ich Nicolas Rimoldi über meinen Rücktritt von der Kandidatur informiert», schreibt Holten am Mittwoch.