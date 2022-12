ZDF Sportstudio : Über Embolo – hat sich Kommentator rassistisch geäussert?

Die Schweizer Nati nach dem Sieg gegen Serbien am Freitag.

Twitter-User kritisieren, dass sich ZDF-Kommentator Béla Réthy im ZDF Sportstudio rassistisch über Breel Embolo geäussert habe. In einer Sequenz sagt er zum Wechsel des Schweizer Torschützen von den Borussen zu Monaco: «…es da wohl sonniger ist in Monaco – also noch sonniger» worauf man seinen Kollegen übers Mikrofon lachen hört.