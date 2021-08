Gefährliche Überfahrt : Über hundert Migranten im Ärmelkanal aus Seenot gerettet

Beim Versuch, von Frankreich nach Grossbritannien zu gelangen, wurden 108 Flüchtlinge aus untauglichen Booten geborgen. Ein Mann wurde in ein Spital geflogen.

Im Ärmelkanal sind erneut mehr als hundert Flüchtlinge in Seenot geraten, die in untauglichen Booten von Frankreich nach Grossbritannien gelangen wollten. Es seien am Mittwoch 108 Menschen aus insgesamt vier Booten gerettet worden, teilten die französischen Behörden am Abend mit. Einer der Migranten sei per Flugzeug ins Krankenhaus geflogen worden.