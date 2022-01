Flugverkehr : Über Neujahr fielen weltweit mehr als 4200 Flüge aus

Zu wenig verfügbares Flugpersonal wegen Corona und Wetterumstürze haben dazu geführt, dass über den Jahreswechsel Hunderttausende Passagiere ihre Reise nicht antreten konnten.

Über Neujahr gab es die höchste Zahl an Flugausfällen an einem Tag seit kurz vor Weihnachten.

Über Neujahr sind in den USA und in der ganzen Welt wieder Tausende Flüge ausgefallen.

Für Flugreisende hat das neue Jahr begonnen wie das alte zu Ende ging : mit viel Frust. Bis zum Samstagnachmittag (Ostküstenzeit) fielen in den USA mehr als 2500 Flüge und weltweit etwa 4300 Flüge aus. Das ging aus Zahlen der Flugdaten-Webseite Flightaware hervor. Somit blieben Hunderttausende Menschen an den Abflugorten stecken.

Es war die höchste Zahl an Flugausfällen an einem Tag seit kurz vor Weihnachten, als Fluggesellschaften viele der Absagen auf den jüngsten Anstieg der Corona-Infektionen und damit verbundene Engpässe bei Flugzeugbesatzungen zurückführten.

Auch Ausfälle wegen Wetter

Seit dem 24. Dezember wurden in den USA mehr als 12’000 Flüge gestrichen. Am Samstag verschärfte Winterwetter in Teilen des Landes die Lage. Allein auf dem Flughafen O’Hare in Chicago wurden deshalb 800 Flüge abgesagt. Dort wurden mehr als 20 Zentimeter Schnee erwartet. Von wetterbedingten Flugabsagen waren auch Denver, Detroit und Newark in New Jersey betroffen.