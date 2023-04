Männerfreundschaften: «Über Probleme zu reden, ist für Männer ein Zeichen von Schwäche»

Männerfreundschaften seien eher oberflächlich, heisst es in zahlreichen Social-Media-Posts und Tiktok-Videos.

Während Frauen ihre Probleme in ihrem Freundeskreis ansprechen, behalten Männer ihre Sorgen lieber für sich. Das spiegelt sich auch auf Social Media wider: In diversen Posts und Tiktok-Videos geht es um Männerfreundschaften, die angeblich oberflächlicher seien. Psychologe Felix Hof sieht das anders: «Männerfreundschaften sind nicht einfach nur oberflächlich. Männer sind aber gefühlsmässig weniger intensiv an ihre Freunde gebunden als Frauen.» Häufig seien es gemeinsame Themen oder Interessen und nicht Gefühle, die Männer verbinden.