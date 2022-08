Binningen BL: Über Rotlicht gefahren – Polizei sucht Lenker dieses Autos 

Das BLT-Tram vom Typ Tango (gelb) stiess zwar nicht mit dem Auto zusammen, ein Passagierin an Bord stürzte aber und wurde verletzt.

Das Tram war gerade von der Station Bottmingermühle in Binningen losgefahren, als der Mitsubishi ein Rotlicht überfuhr und die Gleise in Richtung Gorenmattestrasse kreuzte.

In Binningen BL wurde am Mittwochmorgen eine Passagierin eines Trams der BLT-Linie 10 verletzt. Laut der Baselbieter Polizei musste der Tram-Chauffeur eine Vollbremsung einleiten, weil ein weisser Mitsubishi ein Rotlicht überfuhr und vor dem Tram-Zug die Gleise querte. Der Drämmler konnte einen Zusammenstoss mit dem Auto verhindern, jedoch stürzte eine Frau im Tram, die später verletzt ins Spital gebracht werden musste.

Der Vorfall ereignete sich kurz vor acht Uhr an der Verzweigung Bottminger- und Gorenmattstrasse. Das Tram war eben erst von der Station Bottmingermühle in Richtung Basel losgefahren. Die Person im Mitsubishi ASX, der aus der Bottmingerstrasse nach links in die Gorenmattstrasse abbog, wird von der Polizei gesucht. Personen, die Zeugen des Zwischenfalls wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei (061 553 35 35) zu melden.