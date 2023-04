Doktor Sex: «Über Sex zu reden, ist für mich mega schwierig!»

Antwort von Doktor Sex

Das mit dem blinden Verständnis scheint irgendwie noch nicht so ganz zu klappen. Sonst müsstet ihr nämlich nicht über Sex reden. Ironie off!

Ich finde, du darfst deiner Freundin und eurer Beziehung etwas mehr vertrauen. Ihr kennt euch nun schon lange und sie dürfte wissen, mit wem sie es zu tun hat! Sinnvoll scheint mir, wenn du statt über euren Sex im Allgemeinen erst über deine Unsicherheit damit im Besonderen sprichst. Erzähl deiner Partnerin, wie es dir geht – so, wie du es mir gegenüber auch gemacht hast in deiner Frage. Und sie darf auch wissen, welche Reaktionen von ihr du befürchtest.

Falls du denkst, du könntest dich damit blamieren, erinnere ich dich gerne an das Bonmot: «Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich frei und ungeniert!» Es ist unmöglich, sich einem Menschen gegenüber stets so zu verhalten, dass er einen nie missversteht oder komisch findet. Es macht daher nicht einmal annähernd Sinn, es versuchen zu wollen. Du kannst es auch so sehen: Was deine Freundin denken wird, wenn du sie auf das Thema ansprichst, sagt mindestens so viel über sie aus, wie über dich.