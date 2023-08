Prada zeigt die Unterhose als Outfit

Obwohl in der Mode der Trend zu transparenter Kleidung die Unterhosen sichtbar macht, sind die meisten Menschen nach wie vor darum bemüht, ihren Slip nicht der Öffentlichkeit zu zeigen. Doch wie sieht es aus, wenn die Unterhose über 400 Franken kostet und mit Designer-Logo versehen ist?

Der Slip als Look

Schon für die Herbst- und Winter-Kollektion vom vergangenen Jahr präsentierte Prada ein Tanktop mit Prada-Logo, das mit über 800 Franken zu Buche schlägt. Immerhin: Das Tanktop gehört zu den Basics im Kleiderschrank und kann vielseitig gestylt werden. Jetzt doppelt das italienische Modehaus mit kostspieligen Unterhosen nach. Und geht es nach dem Luxuslabel, so werden die Boxershorts nicht unter der restlichen Kleidung, sondern darüber getragen.

Auf der Website präsentiert Prada für Herbst und Winter 2023 drei Unterhosenmodelle für Männer, die jeweils ohne Hose gestylt werden. Am teuersten ist dabei das gestreifte Modell, das rund 70 Franken mehr kostet als die Unterhose ohne Streifen.

Ein lockerer Look mit Espadrilles und Socken: Boxershorts aus Baumwolle, Fr. 415.– von Prada .

Am teuersten ist das gestreifte Modell: Slip aus Baumwolle, Fr. 480.– von Prada .

Kylie Jenner hats schon getan

Kylie Jenner in der Luxus-Unterhose von Loewe.

Mit dem Trend, dass viele Stars wie Kylie und Kendall Jenner auf Strumpf statt Hose setzen, lässt sich auch eine Luxusunterhose gut in Szene setzen. Ob es der Look mit Unterhose ohne Hose à la Prada auch in die Realität schafft, bleibt zu diesem Zeitpunkt noch offen.