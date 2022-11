100’000 Franken Gewinn: Über vier Kilo Kokain verkauft – Dealer muss vier Jahre ins Gefängnis

Der Mann kaufte den grössten Teil der Kokainmischung an der Baselstrasse in Luzern und bewahrte den Stoff in seiner Wohnung in Emmenbrücke auf.

Durch den Drogenhandel soll der Mann einen Gewinn von rund 100’000 Franken erzielt haben. Nach der Rekonstruktion des Gerichts hatte der Handel im Jahr 2013 aus einer finanziellen Notlage heraus begonnen: Der Angeklagte arbeitete nur gelegentlich, zum Beispiel bei einer Reinigungsfirma oder als Fenstermonteur. Der 38-Jährige schickte einen Teil des Gewinns an seine beiden Kinder in Spanien und an die Mutter der Kinder, die in der Dominikanischen Republik wohnt.

Zwei Maxi-Drogengeschäfte

Nach Beendigung der Untersuchungshaft kehrte der Mann in den Handel zurück. Die zweite grosse Drogenhandelaktion des Mannes fand im Jahr 2019 statt. Bis zu seiner endgültigen Verhaftung am 29. Juni 2020 kaufte er den grössten Teil der Kokainmischung in Luzern, an der Baselstrasse, und bewahrte sie in seiner Wohnung in Emmenbrücke oder in einem Keller in der Nähe seiner Wohnung auf.