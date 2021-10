Rotterdam : Über vier Tonnen Kokain im Wert von 313 Millionen Euro sichergestellt

In einer Ladung Soja war eine Rekordmenge Kokain versteckt. Die Drogen wurden beschlagnahmt und vernichtet.

Darum gehts In Rotterdam wurde eine Rekordmenge Kokain sichergestellt.

Die Drogen haben einen Strassenverkaufswert von über 300 Millionen Euro.

Im grössten Hafen Europas kommt es immer wieder zu spektakulären Drogenfunden.

Im Hafen von Rotterdam sind in Containern rund 4200 Kilogramm Kokain sichergestellt worden. Es war die grösste Menge Drogen, die in diesem Jahr entdeckt wurde, wie die Staatsanwaltschaft am Sonntag in Rotterdam mitteilte. Das am Samstagabend gefundene Kokain hatte nach Angaben der Justiz einen Verkaufswert von rund 313 Millionen Euro.

Die Drogen waren in Säcken gefüllt mit Soja versteckt und lagen in zwei Containern. Die Ladung Soja kam den Angaben der Justiz zufolge aus Paraguay, war in Uruguay auf ein anderes Schiff umgeladen worden und sollte an ein Unternehmen in Portugal geliefert werden. Das Kokain wurde inzwischen vernichtet.

Rotterdam ist ein Drogenumschlagsplatz

Der Rotterdamer Hafen, der grösste Hafen Europas, ist einer der grössten Umschlagplätze für Drogen in Europa. In der vergangenen Woche hatten Ermittler mehrere grosse Ladungen Kokain aus Südamerika im Hafen sichergestellt. So waren 930 Kilogramm Kokain in einem Container mit gebrauchtem Frittierfett gefunden worden. Zuvor hatten Ermittler in einem Schiff rund 530 Kilogramm Kokain entdeckt.

Hast du oder hat jemand, den du kennst, ein Problem mit illegalen Drogen? Hier findest du Hilfe: Sucht Schweiz, Tel. 08 00 104 104 Safezone.ch, anonyme Onlineberatung bei Suchtfragen Feel-ok, Infor mationen für Jugendliche Infodrog, Inf ormation und Substanzwarnungen

