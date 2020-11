Manuelas Regeln: Bei einem Modeljob ist der Kopf bei der Arbeit und nicht am Telefon, im Flieger wird nur Musik gehört, bei einem Date wird das Smartphone ausgeschaltet, und auf der Toilette hat es ebenfalls nichts zu suchen.

Manuela Frey weiss: Ein Model ist heute auch Influencerin. «Ab etwa 2015 meinten alle Agenturen, dass wir jeden Tag posten und unsere Community an unserem Leben teilhaben lassen müssten», erinnert sie sich. Sie selbst macht jeweils über die Weihnachtstage zwei bis drei Wochen Insta-Detox.

Sieben Schweizer Prominente sprechen mit 20 Minuten über ihre Online-Life-Balance. In Teil 2 : Topmodel Manuela Frey, Moderatorin Christa Rigozzi, Reality-TV-Star Adela Smajic und Influencer Steven Epprecht.

Manuela Frey: «Als würde ich etwas verpassen»

