Was hat Elon Musk mit dem Bitcoin-Boom zu tun?

Tesla-Chef Elon Musk sorgt mit Twitter-Kommentaren immer wieder für Bewegung auf den Märkten. Kürzlich schrieb er positiv über eine andere Krypto-Währung, worauf deren Kurs um 20 Prozent anstieg. Auch dem Bitcoin könnte Musk zum Anstieg verholfen haben, weil er sich vergangene Woche erkundigte, ob eine Umwandlung des Tesla-Vermögens in Bitcoins möglich ist. Doch der Experte glaubt nur an einen kleinen Effekt. Musk würde wohl nicht das gesamte Tesla-Kapital von 100 bis 200 Milliarden Dollar aufs Mal investieren, weil die Kursschwankungen dann wohl zu gross wären, so Daniel Diemers.