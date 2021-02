Gleich mehrere News-Scouts schickten diese Woche Aufnahmen von Wolfssichtungen an 20 Minuten. In Lenzerheide spazierte ein Tier gemächlich durch den Schnee in der Nähe einer Skipiste. Ein weiteres Video, das laut einem News-Scout auf Whatsapp kursiert, zeigt einen Wolf auf dem Rheindamm in der Nähe von Buchs SG. Und auf einem dritten Video sind mehrere Tiere auf einer Wiese bei Ennenda GL zu sehen.