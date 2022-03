Darum sind Herzogin Kate und Prinz William in der Karibik so unbeliebt

Das Royal-Paar ist anlässlich des Platinumjubiläums von Queen Elizabeth (95) auf Royal-Tour. Sowohl in Belize als auch in Jamaika wird jedoch gegen ihr Kommen protestiert.

«Sklaverei befleckt Geschichte» : Überall Proteste – Warum sind Kate und William in der Karibik so unbeliebt?

1 / 8 Herzogin Kate (40) und Prinz William (39) sind gerade auf ihrer Royal-Tour durch die Karibik. IMAGO/i Images Die Reise wurde anlässlich des 70. Thronjubiläums von Queen Elizabeth (95) organisiert. Instagram/theroyalfamily Das royale Ehepaar wurde in Jamaika sowie auch in Belize jedoch mit zahlreichen Protesten empfangen. Ricardo Makyn / AFP

Darum gehts: Prinz William (39) und Herzogin Kate (40) sind anlässlich des Platinumjubiläums von Queen Elizabeth (95) auf ihrer Royal-Tour durch die Karibik.

Das königliche Paar wurde jedoch sowohl in Belize als auch in Jamaika mit Protesten empfangen.

Der Grund für die Abneigung des karibischen Volkes kommt von der blutigen Geschichte, die die Inselstaaten mit Grossbritannien verbindet.

Im 17. und 18. Jahrhundert betrieb das britische Königreich Sklavenhandel in der Karibik.

In einer emotionalen Rede äusserte sich Prinz William nun zu den «Gräueltaten» seines Landes.

Anlässlich des 70. Thronjubiläums der Queen reisen ihr Enkel Prinz William und dessen Ehefrau Herzogin Kate momentan durch die Karibik. Für gewöhnlich wird der royale Besuch aus Grossbritannien in aller Welt mit viel Jubel begrüsst. Bei ihrer dreitägigen Reise durch Jamaika wurden die Cambridges von Bewohnerinnen und Bewohnern jedoch mit Protesten empfangen.

Und auch vor der gestrigen Ankunft auf den Bahamas lancierte eine Bürgerrechtsbewegung einen Aufruf an Grossbritannien, Millionen Pfund an Reparationen zu zahlen für die Sklaverei, die das Empire einst auf der Insel betrieb. Doch warum flammen diese Proteste gerade jetzt auf? Ist das Vorzeigepaar der Royals so unbeliebt in der tropischen Region?

Königreich liess Millionen als Sklaven verschleppen

Grund für die öffentlichen Anfeindungen ist die blutige Geschichte, die die karibischen Inseln und das britische Königreich verbindet. Im 17. und 18. Jahrhundert spielte Jamaika im Sklavenhandel eine entscheidende Schlüsselrolle. Gemäss dem «Stern»-Magazin wurden zu dieser Zeit mehr als 600’000 Menschen aus Afrika auf die tropischen Inseln verschleppt. Dort wurden sie als Sklavinnen und Sklaven zu unmenschlicher Arbeit auf Plantagen gezwungen.

Die erzeugten Produkte – namentlich etwa Zucker, Rum oder bestimmte Pflanzen – wurden danach mit Schiffen nach Grossbritannien gebracht. Dieser Handel hatte eine grosse Bedeutung für die britische Wirtschaft. Laut historischen Rechnungen soll dieses Geschäft dem Königreich eine Summe von umgerechnet neuneinhalb Milliarden Franken eingebracht haben. Dieser Betrag wurde bis heute nicht entschädigt.

Queen soll als Oberhaupt abgesetzt werden

Dies möchte Olivia Grange, Jamaikas Ministerin für Sport und Kultur, ändern. Im letzten Juli hat die 75-jährige Politikerin gemäss der Nachrichtenagentur Reuters eine Petition ins Leben gerufen, die an die Queen höchstpersönlich geschickt werden sollte. In diesem Schreiben wurde die Regierung dazu aufgefordert, eine Entschädigung für die «zugelassene Sklaverei» zu bezahlen. Obwohl im Jahr 1807 der Sklavenhandel und ab 1833 die Sklaverei abgeschafft wurden, blieb Jamaika bis 1962 eine britische Kolonie.

Zudem wurde dazu angehalten, die 95-jährige Monarchin als offizielles Staatsoberhaupt von Jamaika abzusetzen. In einem Bericht des britischen «Express» wurde letzte Woche bestätigt, dass 55 Prozent der Abstimmenden in Jamaika dafür sind, dass die Königin abgesetzt wird. Bis heute hat sich die Royal noch nicht zur Petition geäussert. Eine ähnliche Forderung haben ausserdem die Bahamas. Das Nationale Entschädigungskomitee des Inselstaates möchte ebenfalls Millionen von Pfund als Entschädigung für die Rolle der britischen Monarchie in der Sklaverei einfordern.

«Sklaverei befleckt unsere Geschichte»

Viele Bürgerinnen und Bürger der Insel-Region haben Vorfahren, die durch die Sklaverei von Grossbritannien ausgebeutet wurden. Die Wut ihrer Ahnen lassen die Einwohnerinnen und Einwohner die Königsfamilie nun spüren. Zu den «grausamen Taten» der Monarchie äusserte sich Prinz William kürzlich in seiner Rede: «Ich stimme meinem Vater zu, der letztes Jahr auf Barbados sagte, dass die entsetzliche Gräueltat der Sklaverei unsere Geschichte für immer befleckt. Sklaverei war abscheulich. Und es hätte nie passieren dürfen.» Er entschuldigte sich jedoch nicht für den Anteil, den die königliche Familie am Sklavenhandel trug.

Dafür versprach der 39-Jährige, dass noch dieses Jahr in der Waterloo Station in London ein Denkmal gebaut werden soll. Mit der Arbeit des jamaikanischen Künstlers Basil Watson (64), der für seine Kunst die Ehren-Auszeichnung des Landes bekam, soll die Windrush-Generation gewürdigt werden. Als Windrushs wurden die fast 500’000 Menschen bezeichnet, die im Jahr 1948 von der Karibik nach Grossbritannien reisten, um das Land nach dem Zweiten Weltkrieg beim Wiederaufbau zu unterstützen. Dazumal konnten sich die Helfenden aus den britischen Kolonien ohne einen Pass im britischen Königreich niederlassen, was zu einer Welle von Immigrationen führte.

