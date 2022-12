Augenzeugen berichten: «Überall riesige Glasstücke, Fische lagen tot auf dem Boden»

Der Aquadom mit einer Million Liter Wasser und 1500 Fischen ist zerborsten. Asaf Ambar

Asaf Ambar (28) schlief währenddessen im Hotel. «Wir hörten einen lauten Knall. Wir dachten, es ist ein Terroranschlag», erzählt er gegenüber 20 Minuten.

Asaf verbringt mit seiner Frau Noam (28) gerade seine Flitterwochen in Berlin. Von den Ereignissen sei er schockiert gewesen.

Auch böse Erinnerungen wurden dadurch wach: Vor fast genau sechs Jahren hatte seine Tante im Urlaub in Berlin ihr Leben verloren. Sie wurde beim Terroranschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz umgebracht.

«Wir hörten einen lauten Knall. Wir dachten, es ist ein Terroranschlag», sagt Asaf Ambar im Gespräch mit 20 Minuten. «Wir sind das gewohnt, wir kommen aus Israel», schiebt er nach. Der 28-Jährige ist mit seiner Frau Noam (28) gerade in Berlin. Am 13. Dezember haben sie im Radisson Blu Hotel eingecheckt. «Das sollten eigentlich unsere Flitterwochen werden. Wir haben erst im August geheiratet», erzählt er, der gerade noch seinen Master in Kommunikation macht.

1 / 3 Asaf Ambar verbringt mit seiner Frau Noam Ambar während dieser Tage seine Flitterwochen in Berlin. Asaf Ambar Eingecheckt waren sie beim Nobelhotel Radisson Blu mit seinem berühmten «Aquadom», einem gigantischen Aquarium mitten im Hotel. Asaf Ambar Am Freitagmorgen um etwa fünf Uhr platzte das Riesenaquarium plötzlich. Asaf Ambar

Nach dem Knall schaute er sofort nach und sah, was er dann mit seinem Handy filmisch festhielt. Der Aquadom mit seiner Million Liter Wasser und 1500 Fischen war in den frühen Morgenstunden geplatzt. Die Welle schwemmte beinahe das gesamte Inventar der Hotelbar nach draussen, Türen und Fenster zerbarsten unter dem Druck. Es bot sich ein Anblick totaler Zerstörung. «Überall lagen riesige Glasstücke herum, Fische lagen tot auf dem Boden und Schutt überall», sagt Asaf. Vom Hotel sei aber niemand gekommen und habe mit den Gästen gesprochen. Also seien sie beide wie auch alle anderen raus in den Park auf der anderen Strassenseite. Nach rund zehn Minuten sei die Polizei eingetroffen, sie habe sich dann auch um die Hotelgäste gekümmert.

Für Asaf werden böse Erinnerungen wach

«Ich stand etwas unter Schock. Meine ganze Familie ist es noch immer», sagt Asaf. Mit Berlin verbindet er bereits andere schreckliche Erinnerungen. «Vor sechs Jahren ist hier fast auf den Tag genau meine Tante gestorben». Auch sie war im Urlaub in Berlin. Dalia Elyakim starb am 19. Dezember 2016, als ein Islamist mit einem Lkw in eine Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz raste.

«Mittlerweile haben wir uns wieder etwas beruhigt. Ich verstehe, was passiert ist», sagt er. Sie seien dann irgendwo in die Wärme, um zu frühstücken und darüber nachzudenken, was sie nun tun sollen. Alle Gäste des Hotels konnten mittlerweile in ein anderes Radisson-Hotel umziehen. «Wir sind jetzt im Park Inn by Radisson», sagt Asaf. Doch nun seien sie sich nicht mehr sicher, ob sie ihre Flitterwochen fortsetzen wollen. «Wir wissen es gerade nicht. Wir müssen darüber nachdenken.»