Eine Frau beobachtete, wie in Biberist SO ein Mann stürzte und verletzt liegen blieb, während Leute wenige Meter entfernt nichts unternahmen. Ein Sozialpsychologe weiss, warum.

Biberist SO : «Überall war Blut» – Mann stürzt an Bushaltestelle, aber niemand hilft

1 / 5 An dieser Bushaltestelle stürzte kürzlich ein älterer Herr. Privat Er stiess mit seinem Kopf an ein Schild, blutete stark und konnte nicht wieder aufstehen. Privat Die Personen in seiner Nähe, die auf den Bus warteten, reagierten nicht auf ihn, sondern schauten nur zu. Privat

Darum gehts Marzia Giani half einem verunfallten Mann, während umstehende Personen tatenlos zuschauten.

Die Frau aus Biberist ist empört über deren Verhalten.

Christian Fichter, Sozial- und Wirtschaftspsychologe, zeigt mögliche Gründe auf, wieso die anderen Leute auf Hilfestellung verzichteten.

Der Mann war in der Nähe der Bushaltestelle am Bahnhof Biberist wackelig unterwegs, fiel danach hin und schlug mit dem Kopf gegen eine Tafel. Er blieb am Boden liegen und schaffte es nicht, wieder aufzustehen. Aus seiner Nase strömte Blut. Marzia Giani, die das Geschehen aus der Ferne beobachtete, eilte dem Mann zu Hilfe und wählte den Notruf. «Es war überall Blut. Ich habe sofort die Ambulanz gerufen.» Über das Verhalten der umstehenden Personen zeigt sie sich schockiert: «Die Leute standen fünf Meter von ihm entfernt an der Bushaltestelle und haben sich keinen Zentimeter bewegt.»

«Ich finde es richtig traurig, dass man gerade während der Festtage nicht mehr Hilfsbereitschaft zeigen kann. Für mich ist es selbstverständlich, dass ich einer Person in Not zur Hilfe eile. Macht man das heute nicht mehr?», fügt Giani an. «Sollte mir so etwas einmal passieren, hoffe ich, dass Menschen in der Nähe sind, die mir helfen.»

«Menschen sind grundsätzlich keine Bestien»

Christian Fichter, Sozial- und Wirtschaftspsychologe, kann sich das Verhalten der Anwesenden erklären: «Es braucht gewisse Bedingungen, damit man anderen Menschen beisteht. Menschen sind jedoch grundsätzlich keine Bestien, sondern empfindsam.» Es gebe allerdings einige Faktoren, die ihre Hilfsbereitschaft senken würden. «Wenn sie beispielsweise in einer Gruppe Zeuginnen und Zeugen eines Unfalls werden, reagieren sie anders, als wenn sie allein unterwegs sind.»

In einer solchen Situation fühlten sich viele Menschen nicht direkt verantwortlich, jemandem in einer Notlage zu helfen. «Wenn Individuen eine Verantwortungsdiffusion wahrnehmen und so nicht mehr zwingend persönlich zuständig für die Hilfeleistung sind, kann es zu Situationen wie derjenigen von Frau Giani kommen», so Fichter.

«Gegenwärtige Personen müssen erkennen, wie sie Hilfe leisten können»

Ausserdem gibt es laut dem Sozial- und Wirtschaftspsychologen drei Voraussetzungen, die für eine Hilfeleistung zwingend erfüllt werden müssten: Erstens muss man genau sehen, dass etwas passiert ist. Zweitens muss einem klar sein, was die Lösung fürs Problem ist. Gegenwärtige Personen müssen eindeutig erkennen, wie sie Hilfe leisten können. Drittens spielt der Grund des Unfalls eine Rolle.

«Sind Umstehende der Ansicht, dass der Sturz des Mannes selbst verschuldet ist, werden sie weniger wahrscheinlich helfen, als wenn er unschuldig wirkt», erklärt Fichter. Schliesslich spiele in einer solchen Situation das Coronavirus eine grosse Rolle: «Zurzeit versucht man natürlich, nahen Kontakt mit Fremden zu vermeiden. Die Hürde, einem unbekannten Mann, der verletzt ist, zu helfen, ist deshalb höher», sagt Fichter.

Etwas gesehen, etwas gehört? Schick uns deinen News-Input!



Speichere unseren Kontakt im Messenger deiner Wahl und sende spannende Videos, Fotos und Dokumente schnell und unkompliziert an die 20-Minuten-Redaktion. Handelt es sich um einen Unfall oder ein anderes Unglück, dann alarmiere bitte zuerst die Rettungskräfte. Die Verwendung deiner Beiträge durch 20 Minuten ist in unseren AGB geregelt: 20min.ch/agb

Aktivier jetzt den Bern-Push! Nur mit dem Bern-Push von 20 Minuten bekommst du die aktuellsten News aus der Region Bern, Freiburg und Solothurn blitzschnell auf dein Handy geliefert. Und so gehts: In der 20-Minuten-App tippst du rechts unten auf «Cockpit». Dort auf «Mitteilungen» und dann «Weiter». Dann markierst du bei den Regionen «Bern», tippst noch einmal «Weiter» und dann «Bestätigen». Voilà!