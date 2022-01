Laax GR – An Gondel angehängte Last streift Bäume und berührt den Boden

Die betroffene Seilbahn in Laax.

Eine Seilbahn in Laax touchierte mehrere Bäume und schlug auf einem Hügel auf.

In Laax GR kam es am Mittwochnachmittag bei einer Bergfahrt zu einem Zwischenfall mit einer Luftseilbahn. Gemäss Angaben eines News-Scouts, der in der Gondel war, sei man auch knapp über die Dächer gefahren. «Die Gondel war entweder überladen oder das Seil war nicht richtig gespannt», sagt der News-Scout, der anonym bleiben möchte.