Freiburg: Überbelastung nimmt zu – Spital muss wieder Operationen verschieben

Seit Monaten ist das Freiburger Spital (HFR) chronisch überlastet. Der Andrang in den Notaufnahmen und Permanences ist seit längerer Zeit erhöht, zudem werden jeden Tag etwa 30 Betten von Personen belegt, die auf einen Platz im Pflegeheim warten. Hinzu kommen zahlreiche Covid-19-Patientinnen und -Patienten, und auch die Kinderabteilung wird durch die vielen Bronchitis-Fälle stark beansprucht.

Trotz Entlastungsmassnahmen an Belastungsgrenze

Trotz einiger Entlastungsmassnahmen (z.B. Anstellen von zusätzlichem Personal) nahm in den letzten Tagen der Druck weiter zu, wie es in der Medienmitteilung heisst. Neue Betten zu eröffnen sei einfach nicht möglich, da die Kapazitäten fehlen. Zudem sei die Verlegung von Patientinnen und Patienten in andere Kantone auch nicht möglich, da auch die meisten anderen Spitäler überlastet sind.