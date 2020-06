Einigung im Parlament

Überbrückungsrente für Kampf gegen Altersarmut steht

Ausgesteuerte Arbeitslose ab 60 sollen künftig eine Überbrückungsrente erhalten: National- und Ständerat haben sich auf eine Lösung geeinigt.

Der Nationalrat stimmte am Donnerstagmorgen dem Antrag der Einigungskonferenz mit 131 zu 57 Stimmen bei 4 Enthaltungen zu. Der Ständerat hatte den Antrag der Einigungskonferenz bereits am Mittwoch gutgeheissen, mit Nein-Stimmen der SVP-, der CVP- und der FDP-Fraktion.

Das Parlament will älteren ausgesteuerten Arbeitslosen mit einer Rente unter die Arme greifen. Sie sollen möglichst nicht mehr in die Sozialhilfe abrutschen. Der Ständerat hatte den Antrag der Einigungskonferenz bereits am Mittwoch gutgeheissen, mit Nein-Stimmen der SVP-, der CVP- und der FDP-Fraktion. Der Nationalrat stimmte am Donnerstagmorgen dem Antrag der Einigungskonferenz mit 131 zu 57 Stimmen bei 4 Enthaltungen zu.