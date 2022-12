Britische Regierung ruft Bevölkerung wegen Sanitäter-Streiks zu Vorsicht auf

Grossbritannien : «Überdenkt riskante Aktivitäten» – britisches Rettungspersonal streikt

Gesundheitstipps statt höherer Löhne – die britische Regierung will nicht auf Forderungen des seit Dienstag streikenden Pflege- und Krankenwagenpersonals eingehen. Die Menschen sollten angesichts des Streiks «riskante Aktivitäten» überdenken, riet Gesundheitsstaatssekretär Will Quince in der BBC, während die Regierung erklärte, sie habe nicht vor, den Streik durch das Angebot höherer Gehälter zu beenden.

Tausende Krankenschwestern und -pfleger legten am Dienstag die Arbeit nieder und traten damit bereits zum zweiten Mal im Dezember in einen 24-stündigen Streik. Die Regierung will als Ersatz für streikendes Personal bei Grenzkontrollen und Krankenwagen 1200 Soldaten und Soldatinnen einsetzen. Die Gewerkschaften haben zwar versichert, ihre Mitglieder seien auch während der Streiks für Notfälle einsatzbereit, doch Regierungsvertreter sagten, sie könnten nicht garantieren, dass in allen Fällen ein Krankenwagen bereitstehe.