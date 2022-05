Immensee SZ: Überfahrener Wolf wurde angeschossen

M205 – so lautet die Bezeichnung für den Wolf, der Ende März in Immensee von einem Zug überfahren worden war. Inzwischen ist das Tier identifiziert worden, wie der Kanton Schwyz am Mittwoch mitteilte. «M205 war auch für die Schafrisse vom 18. März 2022 in Reichenburg, vom 24. März 2022 in Bonstetten/ZH und vom 29. März 2022 in Immensee verantwortlich», heisst es in der Mitteilung. Erstmals nachgewiesen worden war das Tier im Kanton Glarus.