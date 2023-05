Russen kämpfen in Belgorod für die Ukraine und gegen Putin

An der russisch-ukrainischen Grenze kämpfen russische Partisanen gegen die russische Armee. Ein Interview mit Ilya Ponomarev von der «Legion Freiheit Russlands».

Darum gehts Im russischen Belgorod kämpft die Armee gegen russische Paramilitärs von der «Legion Freiheit Russlands».

Ilya Ponomarev ist Organisator und Sprecher der Widerstandsgruppe.

Der ehemalige russische Abgeordnete sagt: «Wir sind russische Einheiten, die auf der Seite der Ukraine und gegen Putin kämpfen. Wir sind immer noch in Belgorod.»

Ein Interview über die Lage im russischen Grenzgebiet, Operationen der «Legion Freiheit Russlands», russische Neonazis und «Mainstream-Liberale».

Den Behörden zufolge ist in der russischen Grenzregion Belgorod wieder alles ruhig. Der Alarmzustand aufgehoben, die eingedrungenen «ukrainischen Militäreinheiten» getötet oder vertrieben. «Das ist natürlich falsch», sagt Ilya Ponomarev am Telefon in Kiew. «Es sind russische Partisanen-Einheiten, die auf der Seite der Ukraine und gegen Putin kämpfen. Wir sind auch jetzt noch dort.» Überprüfen lassen sich die Angaben beider Seiten nicht.

Ilya Ponomarev (49). Screenshot Youtube

Herr Ponomarev, was ist das Ziel in Belgorod?

Eines wurde am Mittwoch erreicht: Russland musste aus Sicherheitsgründen Truppen und Gerätschaften von der Grenze zurückverlegen. Auch sollen demilitarisierte Zonen und Ablenkungen von der Front geschaffen sowie russisches Equipment erbeutet werden.

Moskau zufolge wurden in Belgorod 70 Eindringlinge getötet.

Richtig ist: Wir haben im Einsatz zwei Männer verloren. Es gibt auch zehn Verwundete. Ansonsten sind russische Kämpfer weiterhin in Belgorod. Die Truppen sicherten einen Grenzbereich auf 40 Kilometern und rückten weiter ins russische Landesinnere vor. Kämpfe flammen immer wieder auf.

«Ich kann sagen, dass es insgesamt fünf Batallione gibt.» Ilya Ponomarev

Russische Paramilitärs von der «Legion Freiheit Russlands». Facebook

Was ist mit den US-Militärfahrzeugen, welche die Widerstandstruppen in Belgorod zurückgelassen haben sollen?

Ich weiss nicht, woher Moskau sie hervorgezaubert hat. Die präsentierten Humwees, die wir angeblich zurückliessen, waren nicht unsere. Unsere Fahrzeuge haben eine ganz andere Camouflage. Mittlerweile haben Blogger die Fotos als Fake widerlegt.

Der Gouverneur von Belgorod veröffentlichte am Mittwoch diese Bilder von angeblich zurückgelassenen US-Militärfahrzeugen. via REUTERS

Wie gross sind die Widerstands-Einheiten?

Sagen kann ich, dass es insgesamt fünf Bataillone gibt: vier der «Legion der Freiheit Russlands» und ein Bataillon des «Russischen Freiwilligen Korps». (Ein Batallion umfasst 300 bis 1000 Soldaten, Anm. d. Red.)

«Die Bevölkerung ist mehrheitlich sehr freundlich und unterstützend.» Ilya Ponomarev

Wie reagiert die russische Bevölkerung in Belgorod?

Mehrheitlich sehr freundlich und unterstützend. Viele Leute aus der Region, die mit Putins Regime in Verbindung standen, sind diese Woche verschwunden – ganze Autokolonnen mit höheren Mitarbeitenden der russischen Behörden, Polizei und des Geheimdienstes.

«Ja, die Drohnenattacke gegen den Kreml war eine sehr effektive Operation.» Ilya Ponomarev

Anfang Mai explodierten mit Drohnen abgeworfene Sprengsätze auf dem Kreml. via REUTERS

Steht der russische Widerstand auch hinter den Drohnenattacken auf den Kreml?

Ja – eine sehr effektive Operation. Später gab es dann an der Militärparade in Moskau zwar noch den einen Panzer aus der Stalin-Zeit zu sehen. Aber Putin konnte aus Sicherheitsgründen nicht den geliebten traditionellen Empfang für die Zweit-Weltkriegs-Veteranen geben oder den Marsch der Bürgerinnen und Bürger anführen.

Wie eng koordiniert man mit der Ukraine?

Die ukrainische Seite gibt grünes Licht für unsere Missionen. Doch wir planen selbst und führen sie eigenständig durch.

Wladlen Tatarsky, mit bürgerlichem Namen Maxim Fomin wurde in St. Petersburg durch einen Sprengsatz getötet. REUTERS

Partisanen töteten in Russland den Militärblogger Wladlen Tatarsky und die Tochter eines rechtspopulistischen Politikers – da kann der Kreml schon von Terrorakten sprechen.

Nein, es ist andersrum: Sie führen Anti-Terror-Operationen gegen Wladimir Putins Terrorstaat. Sie nehmen auch keine Zivilisten ins Visier, das ist bei unseren Operationen nie geschehen. Der Kampf richtet sich gegen Schlüsselvertreter von Putins System: seine Ideologen und Propagandisten, Geldgeber, Behörden- und Militärvertreter.

«Herr Putin bekämpft nicht ukrainische Neonazis, er schickt russische Neonazis.» Ilya Ponomarev

Der russische Widerstand kooperiert mit dem Neonazi-Kommandanten Denis Nikitin vom «Russian Volunteer Corps». Futter für die russische Propaganda, die in der Ukraine überall Neonazis und Faschisten sieht?

Herr Putin bekämpft in der Ukraine nicht ukrainische Neonazis, er schickt russische Neonazis. Und selbst die schliessen sich der ukrainischen Seite an. Im Ernst: Im Zweiten Weltkrieg meinte der britische Premier Churchill, er würde sich mit Stalin und sogar dem Teufel zusammentun, solange dies Hitler zu besiegen helfe. Es ging in dem Moment nicht um Ideologien, es war schlicht das Richtige zu tun.

Ich habe ganz andere Ansichten als das «Russian Volunteer Corps». Immerhin sind wir uns darin einig, dass in Russland die Macht wieder zurück ans Volk muss, in demokratischen Wahlen. In diesem Zusammenhang beunruhigen mich die Rechtsextremisten um einen Denis Nikitin, die in der breiten Bevölkerung politisch keinen Rückhalt haben dürften, tatsächlich weniger.

23. Mai 2023: Ein Mitglied des russischen Freiwilligenkorps am Grenzübergang Graivoron in Kozinka, Region Belgorod. via REUTERS

«Mein Traum? Ein demokratisches Russland, das mit EU und Nato kooperiert.» Ilya Ponomarev

Was beunruhigt Sie mehr?

Die russischen Mainstream-Liberalen, die für den Sturz Putins einen gewaltlosen Weg propagieren. Sie schaden der russischen Widerstandsbewegung mehr als ein Denis Nikitin, weil sie nichts mehr unternehmen. Das Putin-Regime hat die russische Gesellschaft korrumpiert, die Bevölkerung versteht nicht mehr, wie sie noch Einfluss nehmen kann. Doch der Krieg ist ein Weckruf.

Ihr Traum von Russland?

Eine parlamentarische Demokratie. Kein imperialistisches Reich mehr, die russischen Republiken entscheiden, ob sie zur Russischen Föderation gehören wollen und ob diese keine Bedrohung für ihre Nachbarn ist. Wo die Bevölkerung die Macht hat und es keine Zaren und Putinismus mehr gibt.

Ilya Ponomarev Facebook Nur er stimmte in der Duma gegen die russische Krim-Annektion 2014 Ilya Ponomarev (49) war einst Mitglied der Kommunistischen Partei Russlands und von 2007 bis 2016 Mitglied des russischen Parlaments. In der Duma stimmte er als einziger gegen die russische Krim-Annexion 2014. Nach dem Verlust seiner Immunität ging er ins ukrainische Exil. 2019 erhielt er die ukrainische Staatsbürgerschaft. Sein Name steht mittlerweile auf russischen Terrorlisten. Die russischen Widerstandsbataillone unterstehen in der Ukraine der Internationalen Legion der ukrainischen Streitkräfte.