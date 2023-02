Bern Bümplizstrasse: Überfall auf Kiosk – Polizei sucht Zeugen

Nach einem Überfall auf einen Kiosk an der Bümplizstrasse 128 in Bern am Mittwochabend, sucht die Kantonspolizei nun nach Zeugen. (Symbolbild)

Der Betreiber eines Kiosks an der Bümplizstrasse 128 in Bern wurde am Mittwochabend zwischen 19.00 Uhr und 19.30 Uhr am Hintereingang auf der Seite Bottigenstrasse von einer unbekannten Person niedergeschlagen. Dies teilt die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung mit. Im Zuge des Angriffs entfernte sich der Betreiber von der Örtlichkeit und kehrte gegen 22.45 Uhr zum Kiosk zurück. Er fand den Kiosk verwüstet vor und Bargeld wurde entwendet.