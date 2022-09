Balgach SG : Überfall auf Lebensmittelladen – mehrere hundert Franken erbeutet

Zwei Männer überfielen am Samstagabend in Balgach ein Lebensmittelgeschäft an der Turnhallestrasse. Sie bedrohten eine Verkäuferin und erbeuteten mehrere hundert Franken. Die Kantonspolizei sucht Zeugen.