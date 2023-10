BMW M3 Touring: Der ultimative M für Familie und Fahrspass

Das Leben ist voller Entscheidungen: Sportwagen oder Kombi? Roadtrip über die Alpen oder Strandferien mit der Familie? Nutzwert oder Fahrspass? Mit dem neuen M3 Touring ersetzt BMW «entweder – oder» durch «sowohl - als auch». Wir haben den Powerkombi deshalb auf Herz und Nieren geprüft: im Alltag, der Langstrecke und sogar auf der Rennstrecke. Spoiler Alert: Das M hat sich der Bayer redlich verdient.

Der Familienkombi

Erste, wenn nicht wichtigste Disziplin, auch bei einem Sportkombi, ist der Kofferraum. Der M3 Touring fasst 500 Liter (bei umgeklappter Rückbank 1510 Liter) - oder anders gesagt: Urlaubsgepäck für vier Personen passt locker rein. Und davor gibts noch Platz für vier bis fünf Passagiere. Doch das ist nur die eine Seite der Medaille. Die Chance, zu beweisen, dass er ein echter Sportler ist, bietet sich schon auf der ersten grossen Ausfahrt nach Italien.

Darauf haben BMW-Fans lange gewartet: Der BMW M3 als Touring. Rina Krättli Der Powerkombi hat 510 PS. Rina Krättli Dennoch bietet der BMW M3 Touring Platz für die ganze Familie und Gepäck. Rina Krättli

Wir fahren nicht den kürzesten Weg durch den Gotthardtunnel, sondern den längeren, aber schöneren Weg über den San Bernardino Pass. Ist der Touring bis zur letzten Autostrassen-Ausfahrt noch im Komfortmodus unterwegs, darf es hier schon etwas mehr Fahrdynamik sein. Das Resultat: Der M3 glänzt mit superdirektem Einlenkverhalten, präziser Lenkung und präzisem Feedback am Lenkrad. Garniert wird das Ganze durch sportlichen Sound und 510 PS Power unter der Haube. So ist auch aus engen Kehren hinaus mehr als genug Kraft da, die dank intelligentem Allrad verlustfrei auf die Strasse kommt.

Der Rennsportler

Trotzdem ist die öffentliche Strasse nicht der richtige Ort, um die Fahrdynamik des Sportwagens im Kombi-Kleid auszureizen! Deshalb haben wir ein paar Wochen später eine Verabredung auf dem Lausitzring, wo sich der M3 Touring auf abgesperrter Strecke so richtig austoben kann. Hier heisst es Bühne frei für den Sportmodus, der maximale Fahrdynamik ermöglicht. Der Fokus liegt auf der Hinterachse, die Kraft wird, wenn nötig, aber auch an die Vorderräder geleitet. Das System arbeitet dabei so schnell, dass man den Eindruck bekommt, als würde der M3 die Absichten des Fahrers vorausahnen.

Dank variablem Allrad hat der BMW M3 Touring immer optimale Traktion. Rina Krättli Er bietet Alltagsnutzen und Fahrspass. Rina Krättli Schon im Stand wirkt der Bayer dynamisch. Rina Krättli

Am Kurveneingang fliesst die Kraft nach hinten, ein kurzer Gasstoss überredet das Heck zum kontrollierten Ausbrechen, bevor die Vorderachse ins Spiel kommt und dabei hilft, den Touring wieder auf Kurs zu bringen und aus dem spielerisch kontrollierbaren Drift zu holen. All das funktioniert intuitiv und ohne Rätsel. Genau so, wie man es von einem Sportwagen, aber nicht unbedingt von einem vielseitigen Familienkombi erwartet.

Das M-Familienduell

Ein echter M ist er also, bleibt noch die Frage, wie er sich im Familienduell schlägt. Deshalb tritt er abschliessend wieder auf einem gesperrten Testgelände gegen den kleinen Bruder M2, den limitierten M4 CSL und den mächtigen XM an. In Sachen Fahrleistungen liegt er auch auf diesem engen Parcours mit dem M2 auf Augenhöhe, der mittlerweile ausverkaufte M4 CSL ist nicht viel schneller.

Im Innenraum ist alles auf den Fahrer ausgerichtet. BMW Schweiz Auf gesperrtem Gelände konnten wir den BMW M3 Touring driften lassen. BMW Schweiz Der BMW M3 Touring im Vergleich mit dem BMW M2, BMW M4 CSL und dem BMW XM. BMW Schweiz

Der XM kann zumindest längsdynamisch gut mithalten, muss dem M3 Touring in Kurven dann aber den Vortritt lassen. Dieser punktet dafür in Sachen Extrovertiertheit, Platz und Alltagsnutzen. Der Haken: Bei diesen M-Modellen finden wir immer ein «entweder – oder». Nicht so beim BMW M3 Touring, der für uns und wohl für viele nicht nur der beste BMW-Kombi, sondern auch der beste M aller Zeiten ist.