Olivia Rodrigo kommt nach Zürich – das musst du wissen

Darum gehts Olivia Rodrigo kommt am 11. Juni 2024 nach Zürich ins Hallenstadion.

Die Ticketregistrierung ist ab jetzt bis Sonntag, 17. September, um 23 Uhr möglich.

Damit du bestens vorbereitet bist, gibts hier ein paar Facts zum 20-jährigen Superstar.

Olivia Rodrigo kommt mit ihrer Welttournee «Guts» in die Schweiz! Am 11. Juni 2024 tritt sie im Zürcher Hallenstadion auf. Damit du dafür schon mit viel Wissen über die Sängerin vor deinen Freundinnen und Freunden glänzen kannst, haben wir Fakten und Insiderwissen über die 20-Jährige zusammengetragen.

Ihr Aufwachsen

Olivia Isabel Rodrigo, wie sie mit vollem Namen heisst, kommt am 20. Februar 2003 zur Welt. Sie wächst als Einzelkind in Temecula, Kalifornien, als Kind einer Lehrerin und eines Familientherapeuten auf. Ihre Mutter hat deutsch-iranische Wurzeln, ihr Vater kommt von den Philippinen. Diese Wurzeln zu ehren, ist der Familie wichtig: Philippinisches Essen zu kochen, hat Olivia früh gelernt. Doch ihr Lieblingsessen ist ganz amerikanisch: «Mac And Cheese» von Macaroni Grill, dazu Brot und Cola – das ist ihr Comfort-Food und ihr Geburtstagsessen seit ihrer Kindheit.

Mit acht Jahren schreibt sie ihre ersten Songs, nimmt Unterricht in Gesang und Schauspiel und lernt mit zwölf Jahren Klavier. Ihre Eltern unterstützten sie stets, so wurde sie gar zu Hause unterrichtet, erzählt Olivia gegenüber «The Sun». In ihrer Jugend habe sie nicht rebelliert, aber «meine Musik kann eine Form Teenager-Rebellion sein. Es gibt Songs, die sehr wütend und intensiv sind.»

Ihre ersten Versuche

2015 erhält sie die Hauptrolle im Musical «Grace Stirs Up Success». Ein Jahr später spielt sie Paige Olvera in der Sendung «Bizaardvark» auf Disney Channel. Nach dem Serienende 2019 ist Olivia in «Disney’s High School Musical: The Musical – The Series» zu sehen. Olivia schreibt und performt den Song «All I Want» für eine Folge. 2020 folgt «Just For A Moment», den sie mit ihrem Co-Star Joshua Bassett (22) performt.

Ihr Durchbruch

Olivia verfolgt ihre Leidenschaft und veröffentlicht 2021 die Single «Drivers License», an deren Schreibprozess sie mitwirkt. Mit «Drivers License» gelingt ihr schliesslich der Durchbruch: Der Hit landet innerhalb einer Woche auf Platz 1 der Billboard Charts, in der Schweiz erreichte er Platz 3. Die Single geht auf Tiktok als Audio viral, Tausende lip-syncen zum Song. Das Lied bricht auch auf Spotify einen Rekord: «Drivers License» erreicht rund 17 Millionen Streams innerhalb eines Tages als einziger Song, der kein Christmas-Song ist. Mit dem Song «Déjà-vu», der ein paar Monate später erscheint, erreicht sie in der Schweiz Platz 47, aber Platz 8 der Billboard Charts – so wird sie die erste Künstlerin, deren erste zwei Singles in den Billboard Charts landen.

An den Grammy Awards 2022 räumt Olivia ab: Sie gewinnt «Best New Artist», «Best Solo Performance» für «Drivers License» und für ihr Album «Sour» den Award «Best Vocal Pop Album». Übrigens wird ihr 2022 auch an den Swiss Music Awards der Preis für «Best International Breaking Act» verliehen. Olivia ist auf Platz 36 der 200 Billboard-Top-Künstlerinnen – bis heute hat sie ungefähr 4,5 Millionen Alben weltweit verkauft. Dieses Jahr gewinnt Rodrigo als jüngste Künstlerin den Brit Billion Award – knackt eine Milliarde Streams in Grossbritannien. Laut «Cosmopolitan» beläuft sich ihr geschätztes Vermögen bereits auf acht Millionen Dollar.

So kommst du an dein Ticket Fans können sich ab sofort bis Sonntag, 17. September, 23 Uhr, für den Ticket-Vorverkauf, die auf Ticketmaster.ch erhältlich sind, registrieren. Sobald die Registrierung abgeschlossen ist, werden die Fans nach dem Zufallsprinzip ausgewählt und erhalten einen Code, mit dem sie ab Donnerstag, 21. September, am Vorverkauf teilnehmen können.

