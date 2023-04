Hat die Generation Z keine Lust mehr auf Sexszenen?

Erotik kommt in unzähligen Serien und Filmen vor. Doch will das Publikum, besonders das jüngere, das überhaupt sehen? Regisseur Jan Gassmann meint: Sexszenen schaffen Nähe zu den Charakteren.

Darum gehts Die Abneigung der Generation Z gegenüber Sexszenen in Filmen löst in Hollywood eine Zensurdebatte aus.

Einer, der nicht mit nackter Haut in Filmen geizt, ist der Schweizer Regisseur Jan Gassmann (39).

Für ihn sind richtig platzierte erotische Filmmomente der Schlüssel zur Nähe mit dem Publikum.

Sexszenen in Filmen: erotisch, unnötig oder sogar übergriffig? Im Netz hat unter anderem ein Tweet der US-Bloggerin Brittany Martinez eine Diskussion über Nackt- und Sexszenen in Filmen und Serien ausgelöst. «Ich hasse Nacktheit in TV-Shows. Nichts ist peinlicher als das Gefühl zu haben, in einen Raum zu treten, in dem eine Gruppe von Leuten Sex hat. Es treibt niemals die Story voran und ist einfach unangenehm, ob man es jetzt mit Eltern, Freund oder Freundinnen schaut», so Martinez. In den Kommentaren zum Tweet findet die Influencerin viel Zuspruch.

So schreibt beispielsweise Talkshow-Radiomoderatorin Apryl Marie: «Ich spule bei solchen Szenen immer vor. Ich finde sie einfach überflüssig. Ich habe so viele Szenen von ‹Bridgerton› vorgespult, nur um zu merken, dass ich dadurch einen wichtigen Handlungsstrang verpasst habe.» Laut dem Portal «Newsweek» scheint vor allem die Generation Z Mühe mit erotischen Darstellungen in Filmen zu haben, was in Hollywood eine Zensurdebatte ausgelöst hat.

Onlyfans-Model Zahrira Kelly-Cabrera meinte dazu, dass das Problem nicht die Szenen an sich sind, sondern eher die Umstände, unter denen sie manchmal gefilmt werden. «Sexszenen sollten nur von Darstellenden gemacht werden, die sie wirklich machen wollen.» So erzählte etwa Schauspielerin Mackenzie Davis gegenüber «Entertainment Weekly», dass sie einst mit einer Sexszene überrumpelt wurde, die gar nicht im Skript stand. Sie habe dann ihren Mut zusammengenommen und gesagt, dass sie das nicht machen werde.

Sexszenen sind heute bis ins Detail besprochen

Heute sind die Vorgaben für intime Dreharbeiten sehr genau geregelt, wie der Schweizer Filmregisseur Jan Gassmann gegenüber 20 Minuten sagt. Alle Personen, die bei einem solchen Film zu sehen sind, erarbeiten ein Protokoll, in dem erfasst wird, wie viel sie von sich zeigen möchten. Eine Intimitätskoordinatorin bespricht vorab mit den Darstellenden und dem Regisseur die genauen Abläufe und Bewegungen, die in den Szenen vorkommen sollen.

«Früher war es noch öfters so, dass die Regie die Schauspielerinnen und Schauspieler anwies, spontan und intuitiv zu interagieren. Man hat viel von der Verantwortung auf sie übertragen. Die Industrie hat diesbezüglich aber einen sehr grossen Sprung gemacht und setzt sich heute mehr für den Schutz der Darstellerinnen und Darsteller ein. Die Me-Too-Bewegung war sicher einer der Auslöser dafür», so Gassmann.

Gassmann: «Nackte Haut und Pornos allgegenwärtig»

Am 12. Januar erschien Gassmanns Film «99 Moons», in dem viele explizite Szenen zu sehen sind. Er selbst empfinde auch bei den Dreharbeiten kein Gefühl der «peinlichen Berührung». Man übe die Szenen vorab, praktiziere rein motorisch den Ablauf, ohne Kuss, ohne Leidenschaft. «Damit nimmt man den Darstellenden auch die Angst davor, zu viel zu machen.»

Warum die Generation Z irgendwie keine Lust auf erotische Momente im Film zu haben scheint, erklärt sich der 39-Jährige so: «Nackte Haut und Pornos sind heute so allgegenwärtig, bei Pornografie ist man aber maximal distanziert zu den Darstellenden. Vielleicht fühlen sich einige den Filmcharakteren einfach zu nahe, haben das Gefühl, sie intim zu kennen, und wenn dann eine Sexszene kommt, denkt man sich: ‹Ich will das nicht sehen›», so der Regisseur weiter.

Für ihn sind Sexszenen jedoch ein wichtiges Mittel, um Nähe zu den Figuren zu schaffen und ihre Charaktere herauszuarbeiten. «Die Szene muss aber auch dramaturgisch relevant sein. Auch ich bin dagegen, eine Sexszene im Skript zu haben, nur damit eine da ist.»

