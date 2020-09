Heftiger Regen im Tessin«Überflutungen, Erdrutsche und Murgänge sind möglich»

1 / 7 Ab Freitag gibt es im Tessin viel Regen. (Symbolbild) KEYSTONE 100 bis 200 Liter pro Quadratmeter sind möglich. (Symbolbild) KEYSTONE Lokal können Bäche und Flüsse über die Ufer treten. (Symbolbild) KEYSTONE

Darum gehts Zum Ferienbeginn in vielen Kantonen schlägt das Wetter um.

Im Süden gibt es 100 bis 200 Liter pro Quadratmeter Niederschlag.

Im Norden bleiben die Temperaturen tief.

Nach einem vielerorts sehr milden Mittwoch mit, abgesehen von teils zähem Nebel, viel Sonnenschein gibt es am Donnerstag und Freitag wieder Niederschlag. Besonders auf der Alpensüdseite muss am Freitag mit viel Niederschlag gerechnet werden. «Extrem starke Winde in der Höhe bringen feuchte Luft zur Alpensüdseite», sagt Roger Perret, Meteorologe bei Meteonews.

«Bis Samstagmorgen sind 100 bis 200 Liter pro Quadratmeter zu erwarten. Das ist schon viel», so Perret. Weil die Schneefallgrenze im Süden zudem noch sehr hoch liegt, gibt es keine Bindung in Form von Schnee. «Der ganze Niederschlag muss also abfliessen. Da de Niederschlag in einer kurzen Zeitspanne fällt, kann es zu heiklen Situation kommen. Lokal sind Überflutungen, Erdrutsche und Murgänge möglich», sagt Perret.

Während der Süden viel Niederschlag abbekommt, bleibt es im Norden am Freitag teilweise sogar trocken. «Schaffhausen, Zürich und St. Gallen könnten vom Regen verschont bleiben», sagt Perret. Dieser kommt dann aber mit einer Kaltfront in der Nacht auf Samstag auf. Dann muss im Norden mit kühleren Temperaturen gerechnet werden. In St. Gallen wird es mit 13 Grad am wärmsten.

Das kühle und unbeständige Wetter gehört laut Perret zum Herbst. «Der September war lange von Hochdruckgebieten bestimmt, erst gegen Ende schlug das Wetter um.» Wie lange das Tiefdruckwetter noch andauert, ist unklar. Bis jetzt ist jedenfalls keine Besserung in Sicht, auf stabiles Altweibersommerwetter müssen wir noch länger warten.