«Das Baby musste ins Spital»

Lange Arbeitstage, wenig Ferien und Stress mit den Kindern: In vielen Kindertagesstätten in der Schweiz herrscht Notstand wegen Personalmangel und knapper Finanzen.

Anna, 26 Jahre: «Zehn Stunden am Tag zu arbeiten war schon fast normal»

«Zehn Stunden am Tag zu arbeiten war schon fast normal – ich bin froh, dass ich den Mut gefunden habe, zu kündigen». Anna ist seit dem Jahr 2020 Fachfrau Betreuung EFZ. Auch sie litt unter dem Personalmangel und den immer wachsenden Kitas. «Ständig haben Leute gekündigt und Teams wurden gewechselt, darunter litt auch die Qualität der Kita-Betreuung. Viele Lernende müssen täglich Überstunden leisten oder dürfen ihre Ferien nicht beziehen – es war wie in einer Sekte».

Cyril, 24 Jahre: «Im zweiten Lehrjahr ist Verantwortung möglich»

Cyril hat sein Praktikum in einer Kita in Solothurn absolviert, dort wurden Praktikanten zur Hälfte zum Betreuungsschlüssel gezählt - ein Praktikant gilt damit quasi als «halbe» Fachperson. «Für mich hat das wunderbar geklappt: Ich konnte Verantwortung übernehmen, Zeit mit den Kindern verbringen und musste nicht nur putzen oder kochen.» In vielen Kinderbetreuungsstätten habe der Personalmangel jedoch zur Folge, dass Lernende oder Praktikanten mehr Verantwortung übernehmen müssen, als für sie tragbar wäre - dies werde von vielen Kitas ausgenutzt, erklärt Cyril. «Ich finde die Vorschläge der Sozialdirektoren- sowie der Erziehungsdirektorenkonferenz daher mehrheitlich berechtigt und wichtig – Kinder brauchen Zeit, um sich an die Betreuerinnen und Betreuer zu gewöhnen und die Kinderbetreuung braucht gut ausgebildetes Personal mit fairen Arbeitsbedingungen.»