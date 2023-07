Bremgarten, Aargau: Überforderte Tierhalterin – Veterinärdienst räumt Wohnung mit 29 Katzen

In Bremgarten wurde eine Wohnung aufgrund einer Tierschutzmeldung kontrolliert. Das Veterinäramt fand in der Wohnung 29 Katzen. Die Halterin erhielt ein Halteverbot.

Die Katzen wurden in verschiedenen Heimen untergebracht.

Das ist passiert

Der Veterinärdienst des Departements Gesundheit und Soziales des Kantons Aargau hat am 3. Juli aufgrund einer Tierschutzmeldung eine Katzenhalterin im Bezirk Bremgarten kontrolliert. Bei der Kontrolle fand der Veterinärdienst 29 Katzen vor, die in unhaltbaren hygienischen Bedingungen lebten, wie das Departement am Donnerstagmorgen mitteilt.