Darum gehts Vielerorts läuft das Contact-Tracing am Anschlag.

Dies hat auch Auswirkungen auf die Corona-App des Bundes.

Denn die Tracer müssen auch die Codes für positiv Getestete erstellen.

Mehrere Betroffene sagen, sie hätten erst mit grosser Verzögerung Codes erhalten.

Epidemiologe Marcel Salathé: «Code-Generierung sollte nicht durch Kapazität beeinflusst sein.»



Die Zürcherin N. T.* hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Wo, weiss sie nicht. Jedenfalls erhielt sie am Samstag um 15 Uhr den Bescheid des Labors. Bis sich die Contact-Tracer des Kantons Zürich bei ihr meldeten, dauerte es einen Tag. Am Sonntag erhielt sie ein SMS, sich doch in Isolation zu begeben.

«Ich war irritiert, dass mit dem SMS nicht auch gleich der Code für die Corona-App mitgeliefert wurde», sagt T. Erst nach zwei Anrufen und zwei Stunden später erhielt sie den Code von den Tracern des Kantons. «Offenbar führt die Überlastung der Tracer auch dazu, dass sie nicht mehr dazu kommen, Codes zu versenden», so T. Dies sei höchst problematisch, da die App ja als wichtiger Baustein in der aktuellen Strategie verkauft werde und vermutlich mit Millionen von Franken entwickelt und beworben werde.

Kein Einzelfall

Hinzu komme, dass die App vier enge Kontakte, darunter ihren Mann, nach Eingabe des Codes nicht gewarnt habe. Seit Sonntag warten ihre vier Kontakte auf eine Meldung der App. «Da frage ich mich, was die App angesichts überforderter Kantone und langer Wartezeiten bei der Warnung von Kontakten überhaupt bringt.»

T.s Fall ist keine Ausnahme. 20 Minuten hat Kenntnis vom Fall eines positiv getesteten Zürchers, der ebenfalls erst nach zweimaliger Nachfrage beim Tracing und einen Tag nach der ersten Rückfrage einen Code bekommen hatte. Eine weitere infizierte Person sagt zu 20 Minuten, sie habe zehn Stunden auf den Code warten müssen. Er verstehe nicht, warum das Tracing ihm nicht direkt beim ersten Gespräch einen Code habe ausstellen können.

Kantone in der Pflicht

Marcel Salathé, Leiter der Expertengruppe digitale Epidemiologie der wissenschaftlichen Taskforce, sagt, die Auslastung des Tracings solle nichts mit der Generierung der Codes zu tun haben: «Die Codes sollten eigentlich ohne grosse Sache generiert werden können.»

Mit den steigenden Fallzahlen dürften zunehmend Kantone ihre Kapazitätsgrenze erreichen. Was müssten sie tun, um die Weitergabe der Codes weiterhin zu gewährleisten? Salathé: «Das müssen die Kantone entscheiden. Die Code-Generierung ist sehr einfach und sollte nicht durch Kapazität beeinflusst sein.» Auch über andere Optionen, die Codes zu verschicken, sei auf kantonaler Ebene zu entscheiden. Also etwa, dass die Labors oder Ärzte die Tests direkt mit dem positiven Resultat mitliefern. «Wie das gelöst wird, spielt von der epidemiologischen Seite her keine Rolle. Wichtig ist, dass es so schnell wie möglich passiert», sagt Salathé.

Zeit spielt grosse Rolle

Wie wichtig der Faktor Zeit bei der App-Warnung ist, zeigt eine Studie aus Grossbritannien: Je weniger Zeit zwischen Testergebnis und Isolierung der Kontaktpersonen vergeht, desto tiefer ist die Reproduktionszahl.

Und wie kann es sein, dass im Fall von T. ihre vier Kontakte seit einem Tag immer noch auf die Warnung der App warten? «Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Wir stellen auch immer wieder fest, dass bei Personen manchmal die App gar nicht oder nicht mehr aktiviert ist. Deshalb empfehlen wir, immer wieder einmal die App zu öffnen und sicherzustellen, dass das Tracing aktiviert ist», sagt Salathé.

Auch Spitäler sollen Codes generieren

Beim Bundesamt für Gesundheit (BAG) heisst es auf Anfrage, in den letzten Tagen seien sehr viele Covid-Codes erzeugt und auch eingegeben worden. «In den letzten sieben Tagen (4. Oktober bis 10. Oktober) wurden 1853 Codes generiert und 1223 eingegeben», sagt Marco Stücheli vom BAG. Um zu verhindern, dass die App durch überlastetes Tracing beeinträchtigt wird, kündigt er an: «Wir unterstützen die kantonalen Stellen bei erneuten Schulungen der Mitarbeiter der kantonsärztlichen Dienste zur Generierung der Covid-Codes oder beim ‹Onboarding› neuer Mitarbeitenden auf das System zur Generierung von Covid-Codes.»

Zudem prüft der Bund, dass auch Ärzte und Labors Codes ausstellen können. «Das ist sicherlich eine sinnvolle Möglichkeit», sagt Stücheli. Aktuell liefen diesbezüglich Abklärungen mit verschiedenen Akteuren wie der FMH oder den Kantonsärzten. «Aus Sicht des BAG spricht nichts dagegen, dass Ärzte sowie Spitäler den Covid-Code selber generieren.»