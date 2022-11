RS-Virus: Dieser Pfizer-Impfstoff macht Hoffnung

Schweiz : Überfüllte Kinderspitäler wegen RS-Virus – dieser Impfstoff macht Hoffnung

Immer mehr Kleinkinder und Säuglinge müssen in der Schweiz wegen des sogenannten Respiratorischen Synzytial-Virus (RSV) im Spital behandelt werden. Nun soll ein Impfstoff weiterhelfen.

Vereinzelt mussten sogar Patienten in andere Spitäler geflogen werden.

Die Kinderspitäler in der Schweiz sind wegen des RS-Virus überfüllt.

Innerhalb einer Woche stieg am Inselspital Bern die Zahl der RSV-Patienten von 24 auf 39 an.

Innerhalb einer Woche stieg am Inselspital Bern die Zahl der Patientinnen und Patienten mit dem Respiratorischen Synzytial-Virus (RSV) von 24 auf 39 an. «Der RSV-Peak ist noch nicht erreicht», sagte Christoph Aebi, Chefarzt an der Kinderklinik des Inselspitals Bern, vor rund einer Woche gegenüber den Zeitungen der Tamedia. Das RS-Virus ist verantwortlich für die meisten Fälle von akuter Bronchitis bei Säuglingen und kleinen Kindern. Für Erwachsene und ältere Kinder ist das Virus meist harmlos und verursacht «nur» leichte Erkältungssymptome wie Schnupfen, Husten oder Halsschmerzen.