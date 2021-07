Atemwegserkrankung - Überfüllte Spitäler müssen wegen RS-Virus Kinder abweisen

Einige Kinderspitäler oder Pädiatrie-Abteilungen in Spitälern sind am Anschlag, freie Betten sind teils Mangelware.

Täglich erkranken in der Schweiz Dutzende Babys und Kleinkinder am sogenannten Respiratorischen Synzytial-Virus (RSV), einer schweren Atemwegserkrankung, die bei Kleinkindern akute Bronchitis mit Komplikationen verursachen kann. Die Atemwege verschleimen, den betroffenen Kinder droht Atemnot und Sauerstoffmangel. Waren es im Februar noch weniger als zehn Fälle pro Woche, sind es im Juli bereits bis zu 115 Fälle pro Woche. Das zeigen Zahlen der Pädiatrischen Infektiologie Gruppe Schweiz. Viele der Kinder müssen ins Spital, einige von ihnen müssen beatmet werden. Eine starke Zunahme gibt es insbesondere in den Kantonen Zürich und Graubünden. In anderen Schweizer Kantonen ist die Lage noch entspannt.