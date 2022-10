Kracher SCB – Nashville: Überfüllte Stehplätze – verärgerte Fans müssen Partie auf Bildschirmen verfolgen 

«Warum gibt man so viele Tickets raus, wenn dann Hunderte das Spiel auf den Bildschirmen schauen müssen?», sagt ein enttäuschter Zuschauer zu 20 Minuten.

Der SCB bedauert die Unannehmlichkeiten – und erklärt, was schiefgelaufen ist.

Weit ärgerlicher war für zahlreiche Besucherinnen und Besucher, dass sie den Show-Match auf den TV-Bildschirmen im Zwischenraum verfolgen mussten. Der Grund waren überfüllte Stehplatz-Sektoren. «Wir hatten überhaupt keine Chance, auf das Spielfeld hinunterzusehen», sagt Fabrizio Piai, der extra mit seinen drei Freunden aus Zürich angereist war und zuoberst auf der Rampe einen Stehplatz beziehen wollte. Bereits in der Mitte des ersten Drittels wich die Gruppe deshalb in den Zwischenraum aus.

Gäste wollen Geld zurück

Dort habe man sich mit anderen entnervten Zuschauerinnen und Zuschauern ausgetauscht. «Selbst hartgesottene SCB-Fans sprachen von einer Frechheit und meinten, nicht einmal während der Playoffs sei es so schlimm auf den Stehplätzen», sagt der 24-jährige NHL-Sympathisant zu 20 Minuten. Manche hätten das Stadion bereits in der ersten Pause verlassen. Piai und seine Freunde machten sich Mitte des zweiten Drittels auf den Heimweg. Knapp 50 Franken für ein Ticket zu bezahlen, um danach das Spiel auf dem Monitor zu schauen, sei sehr unbefriedigend, sagt er – und schiebt nach: «Warum gibt man so viele Tickets raus, wenn dann Hunderte das Spiel auf den Bildschirmen schauen müssen?»