Überfülltes Auto macht Lenker zum Geisterfahrer

Sennwald SG, 01.08.2020: In der Nacht auf den ersten August, in der Zeit zwischen 2 Uhr und 3 Uhr, ist ein 26-jähriger Mann an der «Press n Play Party» in einer Partyhalle im Hof von mehreren Männern im Streit unbestimmt verletzt worden. Er blieb bewusstlos liegen und wurde anschliessend ins Spital gebracht. Der genaue Vorfall war zunächst nicht geklärt.