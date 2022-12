Vier Verletzte bei schwerem Unfall in Reinach

Am Mittwochabend kam es bei Reinach BL zu einer schweren Frontalkollision. Ein 23-jähriger Autolenker geriet auf die Gegenfahrbahn und krachte in ein entgegenkommendes Auto.

Am Mittwochabend kam es bei Reinach BL zu einem schweren Unfall. Ein 23-jähriger Autofahrer fuhr mit seinem blauen Renault Megan, aus Therwil kommend, in der Birsigtalstrasse Richtung Reinach. Dabei überfuhr er die Sicherheitslinie und geriet auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Zeitgleich fuhr von Reinach herkommend eine korrekt fahrende Frau in einem grauen VW Tiguan entgegen. Folglich kam es zu einer schweren Frontalkollision.