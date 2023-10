Kinder-Übergabe: «Manche klammern sich weinend an die Mutter»

Es gibt Trennungseltern, die sind so zerstritten, dass sie sich nicht einmal bei der Kinderübergabe sehen wollen. In solchen Fällen hilft die SOS Bahnhofhilfe am Zürcher HB. Es ist Donnerstagmorgen, Sabine Bertschinger sitzt am Schalter, im Minutentakt nähert sich jemand. Viele wollen ein Gratis-Sandwich, manche haben eine Frage. Die Bahnhofhilfe ist auf kleinstem Raum eingerichtet: winziges Büro, eine ebenso kleine Küche und ein Aufenthaltsraum mit Tisch, Sofa, Schrank und ein paar Kinderspielsachen.