Ig-Nobelpreise 2021 : Übergewicht von Politikern als Korruptions-Indikator – und andere irre Studien

Kuriose Forschung und viel Klamauk: Die schrillen Ig-Nobelpreise sind Kult. Die Forschungsthemen klingen auf den ersten Blick skurril, aber sie sind so realisiert worden. Von echten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern.

Forschende aus Frankreich, der Schweiz, Australien, Österreich, Tschechien und Grossbritannien bekamen den Preis in der Kategorie Wirtschaft für die Entdeckung, dass das Übergewicht der Politiker eines Landes ein guter Indikator für die Korruption in diesem Land sein könnte. (Im Bild: Mitglieder der Band Rammstein in Fatsuits)

Susanne Schötz, eine Forscherin aus Schweden, die den Preis in der Kategorie Biologie für ihre Erforschung der Kommunikation zwischen Katzen und Menschen bekam, nahm die Ehrung mit einem Haarreif samt Katzenohren darauf an. «Was für eine Ehre, ich bin sprachlos», sagte Schötz – und ahmte dann zahlreiche verschiedene Katzenlaute nach.

Bakterien in weggeschmissenen Kaugummis und Bärte zum Schutz vor Faustschlägen ins Gesicht: Zehn wissenschaftliche Studien, die «erst zum Lachen und dann zum Denken anregen» sollen, sind in den USA mit «Ig-Nobelpreisen» ausgezeichnet worden (gesprochen «ignoble», was übersetzt etwa unehrenhaft heisst). In der Bildstrecke werden die zehn «Gewinner» vorgestellt.