22.04.2020 19:12

Good News

Überglückliche Leonie (2) hat ihre Schildkröte zurück

Ein Lokführer hat beim Bahnhof Kreuzlingen TG am Samstag ein Holz-Spielzeug gefunden. Am Dienstag konnte es die kleine Besitzerin wieder in ihre Arme schliessen. Sie ist überglücklich.

von jil

1 / 8 Nachdem ein Lokführer das verlorene Spielzeug von Leonie gefunden hatte, konnte sie es am Dienstag wieder in ihre Arme schliessen. Katrin Bochynek Sie ist überglücklich. Katrin Bochynek Die kleine Leonie hatte es vergangenen Freitag beim Bahnhof Kreuzlingen auf die Gleise geworfen. «Der Zug fuhr gerade ein, ich hatte keine Chance, das Spielzeug zu holen», sagt Leonies Mutter. Also liessen sie und Leonie die Schildkröte schweren Herzens zurück. Katrin Bochynek

«Ich hatte gerade meine Tochter von der Kinderkrippe abgeholt und wollte mit ihr nach Hause gehen», erzählt Katrin Bochynek. Die Beiden warteten vergangenen Freitag in Kreuzlingen am Perron auf den Zug. «Meine Tochter ist gerade in einer Phase, in der sie gerne ihre Grenzen austestet», sagt die 30-jährige Mutter. Die Kleine habe schon öfters Kuscheltiere aufs Gleis geworfen, doch diese konnte die Mama immer wieder holen. Nicht so an diesem Nachmittag. Die zweijährige Leonie wisse eigentlich, dass man das nicht darf, doch dieses Mal warf sie ihr geliebtes Schildkröten-Spielzeug auf die Gleise.

«Der Zug fuhr gerade ein, ich hatte keine Chance das Spielzeug zu holen», sagt Bochynek. Also liessen sie und Leonie die Schildkröte schweren Herzens zurück. Als die Mutter am nächsten Tag nach der Schildkröte schauen wollte, lag sie nicht mehr da. «Leonie ist zwar erst zwei Jahre alt, doch ihr war bewusst, dass ihre Schildkröte nicht mehr da ist. Sie war sehr traurig darüber.»

Überraschung für Leonie

Umso grösser sei die Überraschung am Montag gewesen, als der Freund von Katrin Bochynek den Artikel der Suchaktion online auf 20 Minuten gesehen hatte. Sie habe sofort gewusst, dass es das Spielzeug ihrer Tochter war. «Ich ging gleich am nächsten Tag mit meiner Tochter zum angegebenen Fundbüro, und da war die Schildkröte. Meine Tochter hat sich unglaublich gefreut», sagt Bochynek. Die kleine Leonie habe die geliebte Schildkröte den ganzen restlichen Tag mit sich herum getragen. Das Spielzeug hat sie vor einem Jahr von ihren Grosseltern zum Geburtstag bekommen. «Seit drei Monaten gehört die Schildkröte zu Leonies Lieblingsspielzeugen. Es gibt keinen Spaziergang, bei dem sie das Tierchen nicht dabei hat», erzählt die Mutter.

Hier siehst du Leonie mit ihrer Schildkröte. Video: Katrin Bochynek