Basel: Überhitzte Klimaanlage bringt Tramverkehr zum Erliegen

Auch die Basler Trams ächzen unter der Hitzewelle. Von vier Fahrzeugdefekten am Hitzedienstag war zwar nur einer auf die Hitze zurückzuführen, aber der hatte es in sich.

Am Dienstag kam es in Basel gleich zu vier Störungen im öffentlichen Verkehr. Am Nachmittag standen alle Trams in der Innenstadt still. Erlitten die Basler Verkehrsbetriebe einen Hitzeschlag? Zumindest zum Teil, wie eine Nachfrage bei den Basler Verkehrsbetrieben (BVB) ergibt. Denn um circa 15.30 Uhr gab die Klimaanlage eines Combino-Trams den Kampf gegen die Hitze auf. Der Tramzug blieb am Marktplatz stehen, einem Engpass, wo sieben der zwölf Tramlinien der Stadt durchfahren.

Weil jemand gar Flammen gesehen haben will, wurde vorsorglich die Feuerwehr alarmiert. Diese konnte aber keinen Brand feststellen, wie die Polizei später mitteilte.

«Der Grund für die Störung beim Marktplatz war, dass wegen der Extremtemperaturen ein Teil der Stromversorgung der Klimaanlage überhitzte», sagt BVB-Sprecherin Sonja Körkel. Die Geräte liefen derzeit auf Hochtouren. Eine weitere Störung knockte beim Kunstmuseum nicht nur die drei Linien aus, die dort normalerweise fahren, sondern auch jene, die wegen der Störung am Marktplatz dorthin umgeleitet wurden.

Der zweite Vorfall hatte aber, so wie noch zwei weitere am Dienstag, nichts mit der Hitze zu tun, so Körkel. Sie spricht von einer «sehr unglücklichen Häufung von Vorfällen» und entschuldigt sich bei den Fahrgästen für entstandene Umstände.

«Klimaanlagen am Anschlag»

«Wir hatten diesen Sommer noch keine Fahrzeugausfälle, aber das ist nie ganz auszuschliessen», sagt Fredi Schödler, stellvertretender Direktor der Baselland Transport AG (BLT). Laut Schödler laufen auch die Klimaanlagen der BLT-Trams «am Anschlag, aber weiterhin zuverlässig». Das Material wird durch die langanhaltend hohen Temperaturen auf die Probe gestellt. Um nur mechanisch belastete Teile macht sich Schödler keine Sorgen.

Die elektrischen Geräte in den Trams heizen sich im Betrieb aber selber auf und werden deshalb ebenfalls im Fahrzeug klimatisiert. «Sonst würde das Ausfallrisiko bei den hohen Temperaturen zunehmen», sagt Schödler. Dennoch ist er zuversichtlich, dass die Klimaanlagen der BLT den Sommer überstehen.

«Züge sind auf sehr heisse und sehr kalte Temperaturen ausgelegt»

Auch die SBB ist sich der Probleme durch die Hitze bewusst und hält Massnahmen bereit, so Sprecherin Jeannine Egi. Zwar seien «die Infrastruktur wie auch die Züge auf sehr heisse und sehr kalte Temperaturen ausgelegt». Elektrische Teile können aber dennoch überhitzen. «Bei Extremtemperaturen beobachtet die SBB die Situation genau und kann bei Bedarf rasch reagieren», sagt sie auf Anfrage von 20 Minuten.

Die Hitze wird den öffentlichen Verkehr in der Schweiz also nicht lahmlegen, so wie etwa in England – zumindest dieses Jahr nicht. Allerdings ist bei steigender Belastung von Geräten, wie etwa Klimaanlagen (wie bei jedem anderen System auch) mit mehr Störungen zu rechnen.

