Altstätten SG

Überholmanöver endet für Töff-Lernfahrer im Spital

Am Sonntag wurde ein Töfffahrer bei einem Unfall schwer verletzt. Nach einen Überholmanöver verlor er die Kontrolle und kollidierte mit einem Auto. Der schwer verletzte Mann wurde mit dem Helikopter ins Spital geflogen.

Ein 27-jähriger Lernfahrer fuhr am Sonntagnachmittag kurz nach 15.15 Uhr mit seinem Motorrad von Gais in Richtung Altstätten. Kurz vor dem Restaurant Frohe Aussicht überholte er ein Auto. Anschliessend musste er vor der folgenden Rechtskurve bremsen. Aufgrund dessen geriet sein Töff in der Kurve ins Schleudern und befuhr die Gegenfahrbahn, schreibt die Kantonspolizei St. Gallen in einer Medienmitteilung.