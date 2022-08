Villigen AG: Überholmanöver in der Kurve – 2 Tote bei Horror-Unfall 

Ein Fahrzeug kam am Sonntag bei einem Überholmanöver links von der Strecke ab und stürzte in den Wald.

Bei einem schweren Unfall in Villigen AG sind am Sonntagmorgen zwei Personen ums Leben gekommen. Wie Adrian Bieri, Mediensprecher der Kantonspolizei Aargau, gegenüber BRK News sagt, waren zwei Personenwagen mit je vier Personen über den Rotberg in Richtung Villigen unterwegs. «In einer Rechtskurve hat das hintere Fahrzeug ein Überholmanöver gestartet», so Bieri. Dabei sei das hintere Fahrzeug aus noch unbekannten Gründen links von der Strasse abgekommen und in einen Wald hinuntergestürzt. «Zwei Personen sind schwer verletzt worden, zwei Personen sind gestorben.»