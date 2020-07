Überholmanöver misslingt – Töfffahrer unbestimmt verletzt

St. Gallen, 25.07.2020: Am Samstag kam es in einem Club an der Oberstrasse in St. Gallen zu einer Schlägerei zwischen zwei Nigerianern. Als die beiden zu Boden stürzten, behändigte der Jüngere mutmasslich ein Glas und verletzte damit seinen älteren Landsmann am Kopf. Dieser musste verletzt ins Spital gebracht werden. Bei ihm wurde festgestellt, dass er im Schweizerischen Fahndungsregister zur Festnahme ausgeschrieben ist.